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25 Şubat 2018 19:37

Mut’ta Başkan Evren güven tazeledi

Mersin Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mustafa Evren yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Mut’ta Başkan Evren güven tazeledi

25 Şubat 2018 19:37


390 üyesi bulunan Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Olağan Genel Kurulu oda Salonu’nda gerçekleştirildi. Tek aday olarak yapılan genel kurulda 390 üyeden 260 üye sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 260’ını alan Mustafa Evren yeniden Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın başkanı seçildi. Seçimde 130 üye oy kullanmadı.


Bir dönem daha başkanlığa seçilen Mustafa Evren, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek, “Göreve geldiğim günden bu yana en iyi şekilde görevimi yaptım. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu oda benim değil hepimizindir. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.


Mustafa Evren Başkanlığı’ndaki Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetim kurulu, Abdurrahman Ertunç, Süha Keskin, Mehmet doğan, Muhammet Cüce, Hüseyin Belen ve Mustafa Mutlu’dan oluştu.




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