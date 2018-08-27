Mut’ta Başpehlivan Ömer Faruk Kalender oldu

Güreşlerde Mut Başpehlivanlık güreşinde Ömer Faruk Kalender rakibi Şakir Bozkurt’u yenerek başpehlivan oldu.

Mut’ta gerçekleştirilen güreş müsabakalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, Mut Ülkü Ocakları Başkanı Soner Kır, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreş müsabakalarının başlangıcından önce konuşan Başkan Kocamaz, alanı dolduran ve güreş müsabakalarına destek veren coşkulu kalabalığa teşekkür ederek, “Mut için bugün çok özel ve önemli bir gün. Böyle güzel bir Zafer Haftası’nda sizlerle birlikte ata sporumuz güreşte hem de akşam gerçekleştirilecek konser programında bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Sizler Mutlular olarak hizmetin en iyisine layıksınız. Bizde bunu fırsat bilerek sizlerin verdiği destekle 4 buçuk yıldır bütün ilçelerimizde olduğu gibi Mut ilçesin dede hizmetleri üretmeye devam ediyoruz. Bu güreşlerin sağlık içerisinde sakatlıklardan uzak bir şekilde, centilmence, kıran kırana mücadele içinde geçmesini temenni ediyorum. Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Mut Belediyesi olarak bizi izlemeye devam edin diyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından düzenlenen Karakucak Güreşleri’nin Türkiye’deki en kapsamlı güreş etkinliği olduğuna değinerek sözlerine başlayan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Düzenlenen güreş organizasyonu Türkiye’nin en büyük güreş organizasyonu. Türkiye’nin 7 ilçesinde 7 gün üst üste düzenlenen başka bir organizasyon yok. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Spor Bakanımız tarafından Büyükşehir Belediyelerinin bu tarz organizasyonlarına, pehlivanlarımıza destek verilmesini ve spor okullarının açılmasını talep ediyorum” dedi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise Mut’ta yapılan kültürel etkinliklerden ötürü Başkan Kocamaz’a teşekkürlerini ileterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Kırkpınar güreşlerini Mut’a getirdi. Allah ondan razı olsun. Çünkü milli sporumuz olan güreşlerimize sahip çıktı ve gençlerimizin bu tür organizasyonlarda buluşmasını sağladı” dedi.

Dualarla ile başlayan güreş müsabakalarında önce güreşçi ağabeylerine özenen minikler güreşti. Başcazgır ve cazgırın sunumları ve manileri ile oldukça eğlenceli ve renkli geçen etkinlikte, kıyasıya mücadele veren güreşçilerin ter döktüren mücadeleleri göz doldurdu.

Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam eden güreşlerde farklı boylar kıran kırana mücadele ederek dereceye girmek için yarıştı. Ömer Faruk Kalender rakibi Şakir Bozkurt’un sırtını yere getirerek galip geldi ve Mut Musa Eroğlu Sevgi Parkında başpehlivan oldu. Şakir Bozkurt ikinci olduğu mücadelede Ahmet Serbes ve Kenan Kök üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Başkan Kocamaz, Baki Şimşek ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz tarafından verildi.

Mutlu vatandaşlar gündüz gerçekleşen güreş müsabakaları ve ardından gerçekleşen konser etkinliğinin heyecanını bir arada yaşadı.

Güreşlerin ardından sahneye çıkan, yıllardır sevilen şarkıları ile gönüllere taht kuran Mustafa Yıldızdoğan en sevilen parçalarını bu kez de Mutlu vatandaşlar için seslendirdi. Yıldızdoğan, Kızıl Elma, Ölürüm Türkiyem, Saçların, Sil Beni, Şehitler Ölmez, şarkılarını Mut’ta alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslendirerek, güreş müsabakalarının akşam programına damgasını vurdu.