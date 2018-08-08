Mut’ta beton mikseri alev alev yandı

Şoför araçtan son anda atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Mut Karaman karayolu Alahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recep Şimşek’in kullandığı 42 EFU 84 plakalı beton mikseri seyir halinde iken tekerleği bir anda alev aldı. Aracın yandığını fark eden şoför Şimşek, mikseri durdurarak araçtan indi ve yanmaktan son anda kurtuldu.

Siyah duman ve alevler çevreyi kapladığı yangına Mersin Büyükşehir Mut Şube İtfaiye müdürlüğü ekipleri 2 arasöz ve 6 personel ile kısa sürede müdahale etti. Yangının ormanlık alanına yakın olması çevrede büyük korkuya neden oldu.

Yangın esnasında Karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yangın ekiplerinin büyük uğraşı sonucu söndürüldü.

Mikser tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.