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Mut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Mersin’in Mut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Kutlamalar kapsamında Mut Karacaoğlan İlkokulu öğretmenlerinden Yasemin Akın'ın hazırladığı 4/A ve 4/B sınıfı öğrencileri korosu, "İzindeyiz Yüce Atam" şarkısını işaret diliyle okudu. Marşın okunmasının ardından öğrencilerin "Ne mutlu Türküm diyene" ve Atatürk pankartı açmaları protokol ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.


Mut Şehir stadında düzenlenen kutlamalara, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Törende, halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.


Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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