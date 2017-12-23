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23 Aralık 2017 12:09

Mut’ta Doğalgaz için imza kampanyası başlatıldı

Mersin’in Mut ilçesine “Doğalgaz istiyoruz” imza kampanyası başlatıldı.

Mut’ta Doğalgaz için imza kampanyası başlatıldı

23 Aralık 2017 12:09


Mut Merkez Mahalle Muhtarları ve oda başkanlarının başlattığı imza kampanyası ile ilgili olarak en yakın Karaman ilinde doğalgaz kullanıldığını bu hizmetten Mut ilçesinin yararlanamadığını belirttiler.


Mut Merkez Mahalle muhtarları ve oda başkanlarının başlattığı kampanya ile Doğancı Mahalle Muhtarı Ömer Bağcalı şunları söyledi;


“Bu kampanyayı yaşlı ninelerimiz ve dedelerimiz için, emeklilerimiz için, temiz bir çevre için, hava kirliliğinin önlenmesi için ve ormanlarımız yok olmasın diye başlatıyoruz. Bu kampanya sırasında en büyük desteği kadınlarımızdan bekliyoruz. Konuyu yetkililere de iletip desteklerini isteyeceğiz. Şimdiye kadar konuştuğumuz insanlar çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. Başarıya ulaşacağımızı umuyorum. İlçemize doğalgaz gelmesi için imza kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızı merkez mahalle muhtarlıklarına imzaya bekliyoruz. Her şey Mut için Mut halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.


Mut ilçesine en yakın ve komşu olan Karaman ilinde doğalgaz bulunuyor. Merkez Mahalle muhtarları tarafından başlatılan kampanya halk tarafından ilgi görüyor.




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