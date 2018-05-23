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23 Mayıs 2018 14:08

Mut’ta dolu yağışı 15 bin dekar alanda ürünlere zarar verdi

Mersin’in Mut ilçesinde 15 gün boyunca 15-20 dakika aralıklarla yağan dolu, 15 bin dekar alanda ürünlere zarar verdi.

Mut’ta dolu yağışı 15 bin dekar alanda ürünlere zarar verdi

23 Mayıs 2018 14:08


Yaklaşık 15 gün boyunca 15-20 dakika süren yağışla birlikte gelen dolunun, ilçe merkezindeki 20 mahallede ürünlere yüzde 40 ile 80 oranında zarar verdiği tespit edildi.


Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem Bayır yaptığı açıklamada, “İlçemizde son 15 gündeki yağan dolu ile 20 mahallemizde kayısı, zeytin, üzüm, elma ve Antep fıstığı olmak üzere ürünlerde yüzde 40 ile 80 oranında hasar meydana geldi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziraat mühendislerimizce hasar tespitlerimiz yapıldı. Yaklaşık 15 bin dekar alanda tarımsal üretim zarar gördü. Yapılan hasar tespitleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü vasıtası ile bakanlığa iletildi” dedi.


Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise "Üreticilerimiz dolu yağışından dolayı zarar görmüş durumda. Kayısı, çamfıstığı, badem ürünleri zarar görmüş, zeytin ve çamfıstığı meyvelerini ise yaprağıyla birlikte dalından yere indirmiş durumda. Üreticilerimiz şu an bu ürünlerine güvenip borçlanma yaptılar. Zarar tespitleri yapılarak bakanlığa gönderiliyor. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.


Ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden çiftçiler ise devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.




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