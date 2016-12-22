Mut’ta eğitime kar engeli

Mersin’in Mut ilçesinde 20 yıl sonra yağan ve iki gündür devam eden kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Mut’ta 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ve köy okulları 1 gün tatil edildi. İlçeye bağlı 67 köy yolunun da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde kar lastiği ve zincirsiz olarak ulaşıma izin verilmiyor. Mut-Ermenek karayolunun ise dün akşamdan bu yana yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.