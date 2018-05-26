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26 Mayıs 2018 09:22

Mut’ta fırınlara ramazan denetimi

Mersin Mut Belediyesi zabıtası ve Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince fırınlar denetlendi.

Mut’ta fırınlara ramazan denetimi

26 Mayıs 2018 09:22


Ramazan ayı dolayısıyla belediye zabıta ekipleri ve görevli Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ekmek fırınları denetlendi.


Denetimde zabıta memurları ekmeklerin gramajını kontrol ederken, gıda mühendisi de fırın imalathanelerinde, üretim koşulları ve hijyen denetiminde bulundu.


Belediye Zabıta Müdürü Önder Işık yaptığı açıklamada, “Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda kontrolleri ve Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek üretimi yapan ve satan fırınlar denetledi. Denetimde işletme çalışanlarına üretim Hijyeni, genel ve özel Hijyen kuralları, Ekmek ve ekmek çeşitleri uygulama tebliğinin uygulanması gibi konularda bilgiler verilmiş eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için yasal süre tanınmıştır. hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı. Ayrıca gramaj kontrollerine önem verilmş, bu hususta Mut halkının gönlünün rahat olmasının gerektiği bu denetimlerde de görülmüştür. Denetimlerimiz titizlikle devam edecek olup, en iyi denetçilerin siz tüketiciler olduğunun unutulmaması gerekir” dedi.


Işık, denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceğini sözlerine ekledi.




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