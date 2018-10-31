Mut'ta iş yerlerine fiyat denetimi

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi yapıyor.

Mut Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, “Perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi ve fiyat etiketinde yerli üretim logosu denetimine başladık. Denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri Türkiye olan ürünler için yerli üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz" dedi.

Geçen hafta perşembe gününden itibaren yaptıkları denetimlerde fiyat etiketi olmayan işletmelerin uyarıldığını belirten Işık,

"Bir daha ki seferde eksikleri tamamlanmazsa gerekli cezai işlem yapılacağı bildirildi. Ayrıca esnaf ve ticaret odasıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

Önder Işık, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini bunun için tahsis edilen 05417742710 ve 4442153 numaralı ihbar hattının aranabileceğini sözlerine ekledi.