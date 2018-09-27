Mut'ta Karacaoğlan Gecesi

Mersin'in Mut ilçesinde Mut Çıtlık Kültür Sanat Dergisi, 5. Karacaoğlan Gecesi düzenlendi. Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ve 6 yerel sanatçı, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.

Karacaoğlan'ı ve türkülerini yaşatmak için Mut Çınaraltı Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen gecede konuşan Mut Çıtlık Kültür Sanat Dergisi Sahibi Nihat Mustul, Karacaoğlan'ın bu topraklarda yaşadığını söyleyerek, "Bu toprakların havasını solumuştur, mezarı da buradadır. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın kültürünü Mut'ta yaşatmak için bu yılda Karacaoğlan Gecesi'ni düzenliyoruz” dedi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise Karacaoğlan kültürünün yaşatılması gerektiğini söylediler.

Konuşmaların ardından 6 yerel sanatçı Karacaoğlan şarkılarını seslendirdi. Yerel sanatçılardan sonra ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu sahneye çıktı. Yerel sanatçılara teşekkür eden Eroğlu, “Bana Karacaoğlan'dan söyleyecek türkü bırakmadınız haydi hayırlısı” dedikten sonra seslendirdiği bir birinden güzel türküleriyle vatandaşlara coşkulu bir gece yaşattı.