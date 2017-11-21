Mut’ta kazaların yaşandığı kavşağa çözüm bulunması istenildi

Mersin’in Mut ilçesinde, Silifke’yi Karaman’a bağlayan şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta sıkça yaşanan trafik kazaları tepkilere neden oldu. Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evren, özellikle bu kavşakta Hükümet Caddesi’nden ve yakındaki istasyondan akaryakıt alarak aniden ana yola çıkan araçların, ana yolda seyir halindeki araçlarla çarpışması sonucu çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldiğini belirterek, "Söz konusu kavşakta bir yıl içerisinde onlarca ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Ölümlerin ve kazaların daha da artmasını istemiyoruz. Yıllardır bu kazaların önüne geçilemedi. Bu konu defalarca gündeme getirilmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı. Yetkilileri, daha büyük acılar yaşanmadan sorununu çözümü konusunda göreve çağırıyoruz" dedi.