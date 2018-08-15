Mut’ta “Kırmızı Düdük" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte farkındalık ve bilgilendirme oluşturmak amacıyla “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi başlatıldı. Proje kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama noktasında trafik polisleri tarafından bir çalışma yapıldı.

Trafikte seyir halinde bulunan araçlar durdurularak, araçtaki çocuklara anne ve babalarını hatalı trafik kuralları konusunda uyarmaları için bilgilendirme yapıldı. Çocuklara kırmızı düdük ile balon ve broşür hediye edildi. Polisin verdiği düdüğü çalan çocuklar, hata yaptıklarında anne ve babalarını uyaracaklarını ifade ettiler.

Proje hakkında bilgi veren Mut İlçe Trafik Tescil ve denetleme Büro Amir vekili Selçuk Sarı, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesinin tanıtımını yaptık. Araç içerisinde seyahat eden çocukların seyahat esnasında arka koltukta bulunmaları, emniyet kemeri takmaları ve araç sürücülerinin de emniyet kemeri takıp trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklarımızın araç içerisinde anne ve babalarının sürücü olduğu durumlarda, anne ve babaların yapmış olduğu hatalarda kırmızı düdük çalarak anne ve babasını uyarmalarını ve doğru davranışa yönlendirmelerini sağladık” dedi.

Seyahat eden aileler ise projeden memnun kaldıklarını söyledi.

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