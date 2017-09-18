Mut’ta kırsal mahalle yolları asfalta kavuştu

Mahalle sakinleri yola kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yolun bitimine sevinen kırsal Mahalle sakinleri, Söğdözü Yaylasında kurban kesti. Davet edilen misafirlere yemek ikram edildikten sonra dualar okunarak yolun asfalt yapılması kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Kozlar Yaylası – Çivi Mahallesi arasındaki 14 kilometre yayla yolu asfalta kavuştu. Öncelikle kırsal bölgeleri hizmete doyuralım diyen Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yıllardır yapılamayan yolun asfalt çalışmalarını bitirdik. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Burhanettin Kocamaz ve ekibimle beraber mahalle sakinlerine bu hizmetin sevincini yaşatmanın gururu içindeyiz” dedi.

1954 yılında stabilize olarak yapılan yolun yaklaşık 60 yıl sonra asfalta kavuşmasının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Kozların çıkışından Çivi Mahallesinin girişine kadar olan 14 kilometrelik grup yolu, yaklaşık 10 mahallemizin yayla yolu bağlantısını 10 mahalle bu yolu kullanıyor. Yıllardır bir mahallenin ilçeye ana yolu olarak gösterilen yasayı aşamıyorduk. Şimdi Büyükşehir Yasasıyla beraber artık ilçenin mahallenin bir değil birden fazla yolunun asfaltını dökebilir hale geldik. Yıllardır benim meclis üyeliği dönemimde bile yasa gereği asfalt yapamadığımız bir yolu Büyükşehir Yasasının vermiş olduğu avantajla, Büyükşehir Başkanımızın kırsala verdiği önemle bu grup yolunu çözdük" diye konuştu.

Yolun asfalt yapılmasına sevinen Hacınuhlu Mahalle Muhtarı Yakup Ceylan, “Hacınuhlu Çivi Mahalle bağlantı yolumuz asırlardır yapılmadı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın katkılarıyla ve Mut Belediye Başkanımız Nebi Yılmaz’ın büyük çabalarıyla şu anda Çivi Mahalle bağlantısı tamamlandı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kurbanımızı kestik bu yörenin halkına yemek merasimi düzenledik” dedi.

"Bizi tozlu yoldan kurtardılar" diyen Çivi Mahallesi Muhtarı Ali Osman Turcan ise, “Mut’a 40 kilometre yolumuz 12 kilometre kısalmış oldu. Evvela Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Asırlardır yapılmayan bu asfalt şu anda yapılmıştır. Yolumuzun asfalt olmasından çok mutluyuz. Çünkü çalıştık çabaladık yinede çalışacağız. Kazasız belasız yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.