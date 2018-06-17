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17 Haziran 2018 09:36

Mut’ta "Manuş Baba" coşkusu

Mersin’in Mut ilçesinde, 56.

Mut’ta

17 Haziran 2018 09:36

Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Fastivali etkinlikleri kapsamında akşam bölümünde Manuş Baba ve Ankaralı Ayşe Dinçer verdikleri konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Musa Eroğlu Sevgi Parkı’nda ilk sahneye çıkan ve konserde yöresel kıyafetler giyen Ankaralı Ayşe, söylediği birbirinden hareketli şarkılar ile müzik ziyafeti verdi. Ankaralı Ayşe’nin sahne performansı izleyenlerden büyük beğeni toplarken, sık sık seyircilerin yanına gidip aralarına giren ünlü sanatçı onlarla birlikte oynadı.


Ankaralı Ayşe Dinçer’den sonra sahneyeçıkan Manuş Baba, sevilen şarkılarını vatandaşlarla bir ağızdan söyledi. Manuş Baba, kendi şarkılarının yanında Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Özdemir Erdoğan ve Zülfü Livaneli gibi halk ozanlarının ve sanatçıların eserlerini de seslendirdi.


Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.


Gece sonunda Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Ankaralı Ayşe Dinçer ve Manuş Baba’ya çiçek ve kayısı takdim etti.




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