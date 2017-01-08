Mut’ta öğrenci ve velilerin okuma yarışı

Mersin’in Mut ilçesinde 5, 6 ve 7. sınıflar ile veliler arasında, "Mutluyuz Okuyoruz, Okuyoruz Mutluyuz" adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.

İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen yarışma öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, öğrencilerin dikkatlerini kitaba çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla yarışma düzenlendiklerini söyledi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı Kitap okuma yarışmasında öğrenciler, velileriyle birlikte ter döktü.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödül olarak birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere ise akıllı saat verildi.