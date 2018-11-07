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Mut'ta öğrenciler 500 fidan dikti

Mersin’in Mut ilçesinde Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri "Fidanlar Fidanlarla Büyür" sloganıyla 500 fidan dikti.

Mersin'in Mut ilçesinde Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri "Fidanlar Fidanlarla Büyür" sloganıyla 500 fidan dikti.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Fidanlar Fidanlarla Büyür” sloganı ile yola çıktığı 81 de 10 milyon fidan dikiminin ilk etabını Mut Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan programda, Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri, Çaltılı Mahallesi Gölet mevkisine 500 adet kara servi fidanı dikti.


Öğrenciler, "Bu faaliyetimizle artık bizimde bir fidanımız var. Fidan dikmenin mutluluğunu yaşadık” dediler.


Fidan dikimine, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Mut Orman İşletme Müdürü Serdar Kılınç, daire amirleri, okulun öğrencileri, öğretmenleri, veliler ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

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