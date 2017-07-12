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12 Temmuz 2017 16:26

Mut’ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Mersin’in Mut ilçesinde, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş grubundaki 60 öğrenciye, trafik eğitmenleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Mut’ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

12 Temmuz 2017 16:26


“Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Polis Eşleri Derneğinin işbirliğinde 3-17 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim verildi.


Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, çalışmalar kapsamında ilçede 60 öğrenciye eğitim verildiği, eğitimlerin her hafta düzenli bir şekilde devam edeceği ve her hafta 60 öğrenciye eğitim verileceği belirtildi.


Açıklamada, "Öğrencilerin trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanlarının bulunduğu 9 ana konuda eğitimler verilerek, bilinçlenmeleri sağlandı. Eğitimlerimizde proje tanıtım filmleri, slaytlar ve çeşitli çizgi filmler izletildi. Görsel ve işitsel ağırlıklı 3-17 yaş grubundaki tüm çocuklara hitap edilmeye çalışıldı. Proje kapsamında yaklaşık 60 öğrencinin öğrenmeleri sağlandı" denildi.


Projeyle çocukların trafik kurallarına daha fazla önem vermelerinin hedeflendiğini belirten Mut Bölge Trafik ekipleri, bu eğitimler vesilesiyle önlenen her trafik ihlalinin ölümlü ya da sakatlayıcı bir kazayı engellediğini ifade edildi.




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