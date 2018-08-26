Mut’ta ’Sporun Mutfağındakiler’ paneli düzenlendi

Mersin’in Mut ilçesinde gerçekleştirilen panele, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanarak Türk bayrağını göndere çektiren milli güreşçi Rıza Kayaalp de katıldı.

Mut Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü başarılı sunucu Emre Tilev’in yaptığı panelde, Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hamza Karaca, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonu Oğuz Gönder, Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş konuşmacı olarak yerini aldı.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri’nin Mut ayağı öncesi gerçekleştirilen ’Sporun Mutfağındakiler’ paneline Karakucak Güreşlerine katılan ve ülkemizi dünyada, Avrupa’da temsil ederek şampiyonluklar getiren birbirinden yiğit güreşçiler katıldı. Panelde yerini alan öğrenciler, güreşçilerden ata sporu güreşe başlama serüvenleri, 2020 olimpiyat hedefleri, güreşe gönül veren gençlerin izlemesi gereken yolu dinledi.

Panele Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, güreş antrenörleri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’nin gururu güreşçilerin katıldığı panelde, güreş sporuna verdikleri desteklerden bahseden Başkan Kocamaz, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalına yardım ediyoruz. 87 tane amatör kulübe malzeme konusunda her yıl destek veriyoruz. Ama bizim en büyük beklentimiz de bu bölgede çalışan bütün iş adamlarımızın insanları bir araya getirmek düşüncesiyle spora destek vermeleri. Özellikle ata sporumuz güreş konusunda Mersin’in bütün ilçelerinde yeni bir hamle başlatmak istiyoruz. Ben ilk göreve geldiğimde bir grup güreş sevdalısı güreş kulübü kurulması konusunda bize ısrarda bulunmuşlardı. İyi ki de bulunmuşlar. Biz 1995 yılında Tarsus Belediye Spor Güreş Kulübü kurduk. O zamandan beri İsmail hocam da adeta elleriyle yoğurarak birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandırdı. Tarsus’un belli köylerinde bu güreşe gönül vermiş yetenekli güreşçiler çıktı. 100’ün üzerinde milli güreşçi oldu. Türkiye şampiyonları çıktı. Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı çıktı. Dolayısıyla Tarsus bu işin membaa haline geldi” dedi.

Mersin’in batı tarafında Yörük ve Türkmenlerin bir araya geldiği halde güreş sporuna yönelmediklerini görünce üzüldüğünü ve bu duruma çözüm bulma adına düğmeye bastıklarını belirten Başkan Kocamaz, "5 yıldır güreş müsabakaları düzenleyerek batı ilçelerimizde yaşayan insanlarımızı da bu işe özendirmeye çalışıyoruz. 5 yıldır da belli bir mesafe kat ettik. Artık bu bölgelerde güreş eğitim merkezi kurma mecburiyeti hasıl oldu. İnşallah önümüzdeki Eylül aylarından itibaren bunu Mersin’in batı bölgelerindeki ilçelerde başlatacağız. Bu bölgelerden de güreş camiasına yeni sporcular kazandırması için düğmeye basıyoruz. Buradan Mutlu ve diğer ilçelerdeki velilere, ’çocuklarınızı heba etmeyin, spora yönlendirin’ çağrısı yapıyoruz. Spor tüm insanları bir araya getirebilen ender dallardan biri. Hatta spor sınırları aşıyor. Ben bu konuda tüm velilerimizi ve spora gönül verenleri gençleri yönlendirmeye davet ediyorum. Bu paneli de gençler güreşçi ağabeylerini çok yakından tanısınlar spora heveslensinler diye düzenledik. Panele katılan arkadaşlarımız bizim bilmediğimiz ve yaşadıkları heyecanları aksettirdiler. Yolları ve bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak Dağıstan Özerk Bölgesi’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen stil 130 kiloda Rus rakibini alt ederek Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilere güreşe başlama serüvenini anlatarak, başarı hikayelerini paylaştı.

"Başarıya giden yolda en önemli destekçi ailedir"

Düzenlenen panel dolayısı ile Başkan Kocamaz’a teşekkür ederek, Mersin’de yaşayan gençlerin şanslı olduğunu belirten Kayaalp, "Biz güreşe başladığımızda örnek aldığımız şampiyon ağabeylerimizle buluşabileceğimiz bir ortam olmamıştı. Biz de şampiyon ağabeylerimizden öğüt almak isterdik ama bizim öyle bir şansımız olmadı. Ama biz Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde şampiyon olarak sizlerle buluşabiliyoruz. Görüyorum ki aileler de var burada. Başarıya giden yolda en önemli destekçi ailedir. Yol zor bir yol, beklenti çok. Bunu başarmak için çok çalışıp, kendinize inanmanız gerekiyor. Bu konuda eğitim de oldukça önemli. Güreşe ilgisi olan arkadaşlarımız eğitim aldığı sürece inşallah bu ülkeye nice Avrupa ve dünya olimpiyat şampiyonları geleceğine inanıyorum. Ülkemizin bu başarılara ihtiyacı var. Yılmak yok. Yeni başarılar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2020 olimpiyatlarında altın madalya almak için elinden geleni yapacağını ifade ederek, çizeceği çalışma programından da bahseden Kayaalp, gençlere güreşle ilgili tavsiyelerde bulundu. Gençlerin hangi branş olursa olsun spor dalıyla ilgili eğitime önem vermeleri gerektiğini dile getiren Kayaalp, "Gençlerimiz ilgilendiği spor dalında ne zaman ki eğitim alıyor o zaman başarı beraberinde geliyor. Burhanettin Başkanımız güreşi sevmese, destek vermese şampiyon da çıkmaz. Gençlerimizin güreşi sevmesi lazım. Alt yapı olduktan sonra gençleri yönlendirmek daha kolay olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben güreş eğitimi almasam Avrupa Şampiyonu olamazdım. Ben Burhanettin Başkanımızın gereken desteği vereceğine inanıyorum. Gerekli alt yapıyı oluşturursa gençlerimiz gelir ve ülkesine şampiyonluklar kazandırır" şeklinde konuştu.

’Sporun Mutfağındakiler’ paneline moderatörlük yapan Emre Tilev ise spora bu denli büyük destek veren başkana sahip Mersin ilinde sporla ilgili panel yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Güreş bizim ata sporumuz. Maalesef futbola verilen destek güreşe verilmiyor. Burhanettin Başkan birçok spor dalına destek veriyor. Güreş de o dallardan bir tanesi. Bence Belediye Başkanlarının Rıza Kayaalp’i Başkan Kocamazdır" ifadelerini kullandı.

Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hamza Karaca, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonu Oğuz Gönder ve Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş’da güreşle ilgili merak edilenleri öğrencilerle paylaştı.

Panel sonunda soru cevap kısmında öğrenciler ve vatandaşlar merak ettiklerini sorarken, Emre Tilev salondaki öğrenciler için maç sunumu yaptı.