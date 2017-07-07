Mut’ta şüpheli ölüm

Olay, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Yazıalanı Mahallesi’nde ihtiyaç sahipleri için yaptırılan konutlarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç sahipleri için yaptırılan konutlarda ikamet eden Duran Tur (65), kaldığı evde ölü bulundu. Evde beraber yaşayan eşi Ayşe ve oğlu Ramazan Tur’un olayı polise haber vermeleri üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Evin içerisine girildiğinde Duran Tur yerde yatar halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları muayenede Duran Tur’un öldüğünü belirledi. Duran Tur’un ölümü şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı