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Mut'ta şüpheli ölüm

Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi yatağında ölü bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi yatağında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mirohor Mahallesi'ndeki evinde annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Perçemli (45) geç vakit olmasına rağmen yatağından çıkmadı. Perçemli, annesinin tüm uğraşlarına rağmen uyanmadı. Annenin haber vermesi üzerine mahalle muhtarı Hacı Ali Badar ve komşuları Mehmet Perçemli için ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Perçemli'nin daha önceden öldüğünü belirledi.


Ölümü şüpheli görülen Perçemli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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