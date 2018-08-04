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04 Ağustos 2018 17:52

Mut’ta taktak motoru uçuruma yuvarlandı:1 ölü, 6 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mut’ta taktak motoru uçuruma yuvarlandı:1 ölü, 6 yaralı

04 Ağustos 2018 17:52


Kaza, ilçeye bağlı Dere Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nazif Günay’ın kullandığı tarım aracı bahçeden incir topladıktan sonra geri dönüşte tekerleğinin patlaması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans gelinceye kadar yaralılara müdahale etti. Daha sonra sürücü Nazif Günay ve taktak motorunda bulunan Ali Günay, Naime Top, Ezgi Sarıbaş, Elif Sarıbaş ve Mert Mehmet Yüksel hayati tehlikelerinin bulunması üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Silifke’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurcan Günay ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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