Mut’ta trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karaman-Mut Karayolu Ortaköy Mahallesi mevkisindeki kazada İbrahim Yaldız yönetimindeki 07 NOB 06 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde giden Mustafa Kırıt’ın kullandığı 33 U 6168 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak dereye düştükten sonra ters dönerek devrilen otomobilin sürücüsü

İbrahim Yaldız kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde bulunan Hacer Yaldız ve diğer araçta bulunan sürücü Mustafa Kırıt ile Ali Kırıt ve Cemre Kırıt yaralandı.

Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cemre Kırıt Mersin’e sevk edildi.