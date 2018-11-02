MUZBİR Başkanı İbrahim Çıtırkı oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde, Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanlığa İbrahim Çıtırkı seçildi.

MUZBİR Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde başkanlığına İbrahim Çıtırkı seçildi. Anamur Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu'nun divan heyeti olarak yönettiği kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından yönetim ve denetim raporları sırasıyla okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan genel kurul sonrasında Muz Üreticileri Birliği'nin yeni başkanı İbrahim Çıtırkı oldu. Yönetim kurulu Hasan Çatkaya, Abbas Kayaturan, Ali Solak, Mehmet Çıtırkı, Mustafa Dağdelen ve Osman Kadiroğlu'ndan oluştu.