İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MYO'da 2 yeni bölüm daha açıldı

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu’na 2 yeni bölüm daha açıldı.

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'na 2 yeni bölüm daha açıldı.


Toplam 8 programda hizmet veren okula aşçılık ve halkla ilişkiler bölümleri de eklendi.


Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'nun tercih sonuçlarına göre kontenjanları tamamen doldu. Tercih sonuçları hakkında bilgi veren Yüksek Okul Müdürü Gürkan Temiz, akademik kadrolarının nitelikli olması, çağın gereksinimi ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kalitede eğitim verilmesinin Anamur MYO'yu tercih edilme noktasında üst sıralara taşıdığını belirtti. Temiz, “2018- 2019 Akademik Yılı Aşçılık ve Halkla İlişkiler kontenjanımız ilk tercih döneminde yüzde yüz doldu. Alanlarında önemli çalışmalara imza atan 27 öğretim üyemiz ve 50 idari personelimizle 8 programda eğitim veren okulumuza bu yıl 285 öğrencinin kayıtları yapıldı. Ek kontenjanlarla bu sayının 300 ve üzeri olması bekleniyor. Okulumuzda toplam 940 öğrencimiz vardır” dedi.


Temiz, okulda yapımı devam eden yemekhane merkezi ve mescit inşaatının da son aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.