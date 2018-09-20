MYO'da 2 yeni bölüm daha açıldı

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'na 2 yeni bölüm daha açıldı.

Toplam 8 programda hizmet veren okula aşçılık ve halkla ilişkiler bölümleri de eklendi.

Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'nun tercih sonuçlarına göre kontenjanları tamamen doldu. Tercih sonuçları hakkında bilgi veren Yüksek Okul Müdürü Gürkan Temiz, akademik kadrolarının nitelikli olması, çağın gereksinimi ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kalitede eğitim verilmesinin Anamur MYO'yu tercih edilme noktasında üst sıralara taşıdığını belirtti. Temiz, “2018- 2019 Akademik Yılı Aşçılık ve Halkla İlişkiler kontenjanımız ilk tercih döneminde yüzde yüz doldu. Alanlarında önemli çalışmalara imza atan 27 öğretim üyemiz ve 50 idari personelimizle 8 programda eğitim veren okulumuza bu yıl 285 öğrencinin kayıtları yapıldı. Ek kontenjanlarla bu sayının 300 ve üzeri olması bekleniyor. Okulumuzda toplam 940 öğrencimiz vardır” dedi.

Temiz, okulda yapımı devam eden yemekhane merkezi ve mescit inşaatının da son aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.