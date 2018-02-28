Nakliyeciler maliyetleri düşürecek formül bekliyor

Kalp durursa ekonomimiz de durur. Rekabetçi yapımızı güçlendirmek adına maliyetlerimizi minimuma indirecek bir formül bulmalıyız" dedi.

19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, sektör sorunlarını dile getirerek, çözüm önerilerini anlattı. Komite toplantılarında yaşadıkları sıkıntıları masaya yatırdıklarını ifade eden Araç, ardından bu sorunları derleyip MTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaştıklarını söyledi. Birçok sorunun yönetim aracılığıyla ilgili makamlara taşındığını kaydeden Araç, “Bu noktada Başkanımız Şerafettin Aşut’un önemli desteğini alıyoruz. Yaşadığımız birçok sorunumuz başkanımızın da takibi ile çözüme kavuştu” ifadelerini kullandı.

Sektörde ise bekledikleri birlik beraberliği yakalayamadıklarını anlatan Araç, sorunları tespit adına sektör toplantıları düzenlemek istediklerinde yeterli katılıma ulaşamamalarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine üyeleri bire bir ziyaret ederek talepleri dinlemeye çalıştıklarını kaydeden Araç, bunun ise çok zaman alması nedeniyle istenilen verimi sağlamadığını söyledi. Lojistik sektörü ile bağlantılı diğer komitelerle dirsek temaslarının sürdüğüne de dikkat çeken Araç, zaman zaman ortak toplantılar düzenleyerek sorunlara ortak çözümler aradıklarını bildirdi. Sektör olarak yaşadıkları sorunları anlatan Araç, ilk olarak HGS ve OGS geçişlerinde yaşanan sıkıntılara değindi. Arabalarında hem çekicilerde hem de dorselerde OGS etiketi bulunduğunu ifade eden Araç, “OGS’miz de HGS’miz de bulunmasına rağmen otoyol ya da köprülerden geçtikten bir ay sonra arkamızdan ceza geliyor. Biz o süre zarfında sisteme baktığımızda borç gözükmüyor. Herhangi bir tebligat yapılmadığı için haberimiz olmuyor ve bir ödeme yapmıyoruz. Cezanın yazıldığı günden 15 gün geçtikten sonra cezamız 10 kat, ikinci 15 gün geçtikten sonra ise 20 kat artmış oluyor. Böylece ceza bize bir ay sonra 20 kat artmış şekliyle ulaşıyor. Daha da kötü olanı, yaptığımız itirazlar kabul edilmiyor. Bu sorun özellikle köprülerde üst seviyede yaşanıyor. Maliyetlerimizin zaten yüksek olduğu bir dönemde yaşadığımız bu sıkıntı bizleri daha fazla yoruyor. Ceza varsa dahi bize zamanında ulaştırılırsa en azından 20 kat fazla ücret ödemek durumunda kalmayız" diye konuştu.

Bankalarla yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çeken Araç, “Son bir yıldır bankalar kredi aldığımız kurlar üzerinden kur farkı yansıtıyor. Kurlar zaten yüksek, bir de fark ödemek durumunda kalınca çok zorlanıyoruz. Hükümetimizden sıkıntılı dönemlerimizi atlatıncaya kadar bu konuya da düzenleme getirmesini talep ediyoruz. Araç yatırımı yapmak istiyoruz ama krediler çok yüksek. Ciddi sorunlarımız var" şeklinde konuştu.

Trafik sigortalarında da düzenleme istediklerini kaydeden Araç, son bir yıldır trafik sigortalarının peşin alınmaya başladığını ve özellikle çok sayıda aracı bulunan firmaların ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Mağduriyetin giderilmesi adına yeniden taksitlendirme sistemine geçilmesini talep ettiklerini vurgulayan Araç, “Araçlarımızın sigortasız çalışmasını istemiyoruz ancak ödemelerde de zorlanıyoruz. Bu konuda bir orta yol bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Sektörümüzde faaliyet göstermemiz adına almamız gereken çok sayıda belge var. Kurallara uygun çalışan firmalar yüksek bedellerle bu belgeleri temin ediyor ancak belgesiz çalışan firmalarla rekabet etmekte zorlanıyoruz. Yapılan çok ciddi indirimlerle ticaretimiz engelleniyor. Bu nedenle beklentimiz bir rayiç fiyat belirlenmesidir. Belli bir alt limitin altına düşülememesi halinde resmi çalışmayan firmaların da önüne geçileceğini düşünüyorum" dedi.