Nakliyeciler yer sıkıntısından dertli

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek, nakliyecilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Görüşmede yaşadıkları sorunları anlatan Dernek Başkanı Halil Polat, faaliyet gösterdikleri sitenin artık kendilerine yetmediğini belirterek, yeni bir nakliyeciler sitesine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kendilerine yer gösterilmesi halinde üst yapının oluşturulması konusunda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını vurgulayan Polat, “Müşterilerimiz ofislerimizi gördüklerinde bizimle çalışmaktan vazgeçiyor. Kışın ofislerimiz, aşırı yağmurlarda su altında kalıyor. Araçlarımızın giriş çıkışlarında ve dönmelerinde sorun yaşanıyor. Bu sorunların çözümü için yeni bir site istiyoruz” dedi.

Minimum 50 ile 100 dönüm arası bir arazinin ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydeden Polat, mevcutta aktif çalışan 110 civarında firma olduğunu belirtti. Diğer yandan kiralarının arttığına da değinen Polat, “Ciddi anlamda sıkıntılarımız var” diye konuştu.

“Konunun takipçisi olacağız”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise MTSO’da nakliye ve lojistik sektörünü temsil eden 3 ayrı komite bulunduğunu hatırlattı. İlgili komitelerin Nakliyeciler Sitesi’ne ait bu sorunları bir rapor haline getirmesini isteyen Kızıltan, ayrıca yapılmasını talep ettikleri site ile ilgili bir ön proje hazırlamalarını talep etti. Kızıltan, “Bu rapor ve projenin hazırlanması sırasında MTSO Projeler Müdürlüğümüzün her türlü desteği vereceğinden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Artık herkes aynı şeyleri tekrarlıyor. ’Havaalanı yapılsın, turizm bölgesi yapılsın’ diyor. Burası gibi kentimizi ilgilendiren ekonomi odaklarını kimse dile getirmiyor” diyen Kızıltan, şöyle devam etti; "El birliğiyle her şeyi halledeceğiz. Yeter ki birbirimizle iyi geçinip, birbirimizi dinleyelim. Fikir ayrılıkları olabilir ama neticede birlik olmalıyız. Biz MTSO’da bu birlikteliği sağladık. El ele verip hepimiz aynı birlikteliği yakalamalıyız.”