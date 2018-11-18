Narenciye Festivali ikinci gününde de coşkuyla sürdü

Mersin'de bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, ikinci ve son gününde coşkuyla devam etti.

Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı'nda gerçekleşen 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin ikinci günü, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı dans gruplarının ve 55 yerli grubun oluşturduğu 2 bin 500 kişilik kortej ile başladı.

Renkli görüntülerin ve keyif dolu anların yaşandığı kortej sonrasında festival, yabancı grupların dans gösterileri, Narenciyeli Lezzetler Sergisi ve gastro şovlar, flyboard gösterisi, yelken yarışları, Akdeniz Bölge Komutanlığı Bandosu ve MDOB konserleri, salsapark gösterileri, halkoyunları gösterisi, polifonik korolar konseri ve ateşli flyboard gösterisi ile gün boyu devam etti.

Mezitli sahilindeki festival alanını dolduran binlerce kişi, bir yandan festivalin coşkusunu yaşarken bir yandan da güneşli havanın tadını çıkardı.