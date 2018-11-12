Narenciye Festivali Tanıtım Korteji Akdeniz'de

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Tanıtım Korteji'nin ilk durağı Akdeniz Belediyesi oldu. Portakal, limon, mandalina ve greyfurtla oluşturulan birbirinden renkli ve ilginç figürler, festival öncesi Akdeniz Belediyesi'nin konuğu oldu.

Mersin'de üretilen narenciye ürünlerini bütün dünyaya tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketiminin yanı sıra marka değerini arttırmak hedefiyle organize edilen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Festivalde bu yıl 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. Narenciye festivali kapsamında belediye binasına festivali tanıtıcı dev bir pankart asılırken, narenciye ürünleriyle oluşturulan ve birbirinden renkli figürler de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Genç yaşlı yüzlerce kişi, portakal, mandalina, limon ve greyfurttan oluşan renkli figürlerle fotoğraf veya video çekmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Başkan Pamuk'tan Mersinlere çağrı

Narenciyenin başkenti olan Mersin'de üretilen ürünlerin gerek tüketiminin, gerekse iç ve dış piyasada tanıtımının önemine dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, bütün Mersinlileri, yerli üreticilerin bin bir emek ve zahmetle yetiştirdiği narenciye ürünlerine sahip çıkmaya ve uluslararası niteliğe sahip festivale katılmaya davet etti. Mersin Narenciye Festivali'nde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Pamuk, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda okuyan binlerce öğrenciye, festival etkinlikleri kapsamında tonlarca narenciye ürünü dağıtacaklarını da sözlerine ekledi.