Narenciye Festivali'ne Toroslar damgası

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde stant açan Toroslar Belediyesi ziyaretçilerden tam not aldı.

"Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır"sloganı ile Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen festivale, Toroslar Belediyesi, gerek mekan düzenlemesi gerekse gerçekleştirdiği birbirinden renkli ve farklı etkinliklerle yine damgasını vurdu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, narenciye ürünleri ile oluşturulan çeşitli süslemelerin yer aldığı ve ‘Doğaya Açılan Kapı, Toroslar' sloganı ile dikkat çeken stantta, misafirlerini ağırladı. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesindeki, resim, cam füzyon, seramik, ebru ve kumaş boyama branşlarındaki atölyelerin de yer aldığı ve adeta görsel bir şölenin sunulduğu festivalde, Tuna, çocuklar ve vatandaşlarla birlikte faaliyetlere katılırken, ürünler ise günün anısına vatandaşlara hediye edildi.

Standı ziyaret eden vatandaşlarla ve çocuklarla sık sık bir araya gelen ve sohbet eden Tuna, Toroslar Belediyesi halay ekibi ile yurt dışından gelen dans gruplarının sunduğu gösterilere eşlik etti ve Mersinli hemşehrileri ile birlikte bolca hatıra fotoğrafı da çektirdi. Tuna, "Binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapan festivalin amacına uygun bir şekilde bundan sonraki yıllarda da devam ederek çiftçilerimize büyük katkılar sunması için çalışacağız" dedi.