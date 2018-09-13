Narenciye ihracatında AKİB ilk sırada

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, narenciye sezonunun açıldığı Ağustos ayında ihracat rakamlarındaki artışın sektöre umut verdiğini belirterek, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) tüm İhracatçı Birlikleri arasında yüzde 81'lik pay ile narenciye ihracatında lider konumunu korumaya devam ettiğini söyledi.

2018 yılının ilk sekiz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 oranında artış göstererek 1.39 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Sin, ihracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun miktarda yüzde 36, değerde yüzde 24 oranında artış göstererek ihracatı 572.3 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu belirtti.

"Ağustos ayındaki ihracatın yüzde 71'i yaş meyve grubu"

Ağustos ayında yapılan 111.3 milyon dolarlık sektör ihracatının yaklaşık yüzde 71'sini yaş meyve grubu oluşturduğunu ifade eden Sin, "20 Ağustos itibariyle mayer limona ihracat izninin verilmesiyle birlikte ihracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın sekiz ayında miktarda yüzde 42, değerde yüzde 39 oranında artışla yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında ise miktarda yüzde 181, değerde yüzde 209 oranında ciddi bir artış gerçekleşti" dedi.

"10 günde 6.2 milyon dolarlık limon ihracatı gerçekleşti"

Hava şartlarının elverişli olması dolayısıyla ürünlerde erken olgunlaşma yaşandığını ve geçen sezona kıyasla ihracat sezonuna yaklaşık bir ay erken başlandığını aktaran Sin, 10 günlük süre zarfında limon ihracatında miktarda yüzde 342, değerde ise yüzde 396 oranında ciddi bir artış yaşanarak 6.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Sin, üreticiler, ihracatçılar ve diğer paydaş kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine de vurgulayarak, ihracatçılar arasındaki rekabetin sektöre zarar vermeyecek şekilde, marka ve kalite bazında gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

"AKİB narenciye ihracatında ilk sırada"

Narenciye sezonunun açıldığı Ağustos ayında ihracat rakamlarındaki artışın sektöre umut verdiğini kaydeden Sin, Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten AKİB kanalıyla yapılan narenciye ihracatında miktarda yüzde 346, değerde yüzde 338 oranında ciddi bir artış yaşandığına ve her sezon olduğu gibi AKİB'in tüm İhracatçı Birlikleri arasında yüzde 81'lik pay ile narenciye ihracatında lider konumunu korumaya devam ettiğine dikkat çekti.