Narenciye renkleri Mersin'e yayılmaya başladı

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali tanıtım çalışmaları 10 mobil figürün şehir turu ile devam ediyor.

“Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır” sloganı ile gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali coşkusu Mersin'i sarmaya başladı.

Süsleme aracı olarak narenciye ürünlerinin kullanıldığı aslan, fil, ayı, kaplumbağa, araba, mantar gibi 10 farklı mobil figür kentin her caddesinde festival havasını yaşatmaya başladı. Sarısıyla, turuncusuyla ve yeşiliyle şehrin dört bir yanında gezen mobil figürler, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, ilk olarak 2010 yılında yapılan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali haricinde Türkiye'de hiçbir meyve festivalinde ürünün kendisinin süsleme aracı olarak kullanılmadığını söyledi. Mobil figürlerin yanı sıra 70 dönümlük festival alanında yine narenciye ürünleri kullanılarak oluşturulan ahtapot, gemi, yılan, tren, timsah, uçak, semazen gibi yaklaşık 30 figürün festivale renk katacağına dikkat çeken Özdemir, "En iyi reklam kulaktan kulağa olandır. Mersin'e değer katan her ne varsa, kortejimizde ve festival alanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Özdemir, 17-18 Kasım günlerinde tüm Mersinlileri narenciye temalı defileler, ödüllü yarışmalar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ünlü şeflerin yapacağı gastro-show'lar, 700'ü aşkın yabancı sanatçının hazırladığı sahne gösterileri gibi çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin güzelliklerini görmeye ve coşkusunu yaşamaya davet etti.