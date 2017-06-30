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30 Haziran 2017 11:35

Nem, Mersin kent merkezini görünmez kılıyor

Afrika sıcaklarıyla birlikte Akdeniz Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, Mersin’de yüzde 71 seviyelerine ulaşan nem oranıyla kentte yaşayan insanları bunaltırken, sabah saatlerinde etkili olan yüksek nem, şehri adeta görünmez hale getirdi.

Nem, Mersin kent merkezini görünmez kılıyor

30 Haziran 2017 11:35


Mersin’de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıklar devam ederken, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle kent adeta ’hayalet şehir’ haline döndü. Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrediyor. Bugünden itibaren Türkiye genelinde önümüzdeki salı gününe kadar yüksek sıcaklıklar gözlenecek ve sıcaklıklar normal değerlerin oldukça üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları da kırılacak. Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalan Mersin’de, aşırı sıcakların yanı sıra yüksek nem oranı da vatandaşları bunaltıyor. Sabah saatlerinde kent merkezinin üzerine çöken nem, şehri adeta görünmez kılarken, yüzde 71 seviyelerine ulaşan nem dolayısıyla 1 milyon nüfuslu kent merkezindeki yüksek binalar dahi nem bulutlarının arasında kayboldu.


Öte yandan, kent merkezi ise adeta ’hayalet kent’ görünümünde. Sıcaklık ve nem dolayısıyla insanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmazken, sahildeki parklar dahi boş kaldı. Atatürk Parkı’na gelen az sayıda insan ya bir ağaç gölgesinde ya da bir bankın altında serinlemeye çalıştı. Sıcak havada dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar ise şapka ve gözlükle kendini korumaya çalışırken, zaman zaman dinlenerek iş yaptı.


Kentteki sıcaklığın öğle saatlerinden itibaren 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, yetkililer, zorunlu olmadıkça güneş altında dolaşılmaması uyarısında bulundu.




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