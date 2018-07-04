Not bırakıp evden ayrılan şahıs 43 gündür kayıp

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan (45), 23 Mayıs’ta bir not bırakıp ayrıldığı evine bir daha dönmedi. 43 gündür haber alınamayan Şan için bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma timleri ve mahalle sakinlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, mahalle çevresinde ve dağlık alanda arama yaptı. Arama esnasında hiçbir burguya rastlanmadı.

Çınarlı Mahalle Muhtarı Yaşar Özel, “Abit Şan 23 Mayıs tarihinden bu yana köyümüzde görülmemektedir. Ablası Ayşe Sinan kayıp haberini verdi. Gerekli girişimler yapıldı. AKUT, AFAD ve jandarma arama yaptı, bulunamadı. Köy çevresinde arama yapıldı. Bir de maden fabrikası çevresi arandı, bir ize rastlayamadılar ve arama ekibi gitti” dedi.

Şan’ın ablası Ayşe Sinan ise, kardeşiyle kaybolduğu gün beraber yemek yediklerini anlatarak, "23 Mayıs’tan beri kayıptır. O gün öğleyin beraber yemeği yedik, çay içtik. ’Abla ben yukarı gidiyorum, evde yatacağım’ diye gitmişti. Ben ikindi üstü vardım, ev kilitliydi, akşama gelir diye bekledim gelmedi. Akşam yemeğe de gelmedi. O günden bu yana kayıptır. Evin kapısının hala kilitli olmasından dolayı kapı anahtarını buldum, odasını açıp girdim, masanın üstüne bir not bırakmış. O notu alıp karakola haber verdim. Notta ’Benim başıma bir iş gelirse benim sorumluluğum notta yazmış olduğum isimler’ diye yazmış. Evde ise iki üç gün sonra ipin olmadığının farkına vardım” diye konuştu.