Nüfus çalışanları iş yoğunluğundan şikayetçi

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluklarla ilgili açıklamalarda bulunan Nüfus Çalışanları Sendikası (E-Nüfus Sen) Genel Başkanı Ali Kart, "Çipli kimlik, ehliyet, pasaport ve asli işlemlerinin yoğunluğu ile boğuşmakta olan nüfus çalışanları, bazı kurumların keyfi uygulamaları, fazladan evrak istemeleri ile vatandaşı nüfusa yönlendirmesi neticesinde bir kat daha artan yükle mücadele etmektedir" dedi.

Geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerle söz konusu yoğunluklara son verilmesini istediklerini kaydeden Kart, "Mülakatı yapılan bin 117 sözleşmeli personel alım işleminin bir an önce tamamlanarak göreve başlatılması, buna ek olarak yeni 3 bin 500 personel alımı yapılması, Nüfus çalışanlarına yıpranma hakkı ve 500 TL ek ödeme verilmesi, adres tescil işleminin e-devlet şifresi ile yapılabilir hale getirilmesi, kullanılmakta olan cihazların, daha kaliteli, verimli cihazlarla değiştirilmesi sayesinde, vatandaşa ve personele eziyete dönüşen işlem zorluğunun önüne geçilmesi, İçişleri Bakanımızın sesimizi duymasını ve çözüm aşamasında hızlı kararlar alınmasını bekliyoruz, zira artık nüfus çalışanlarının yükü taşıyamayacağı boyutlara gelmektedir" şeklinde konuştu.