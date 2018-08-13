Nuru Mahallesi 2. İncir ve Fıstık Festivali yapıldı

’si düzenlenen İncir ve Fıstık Festivali, çevre ilçeler ile mahallelerden gelen binlerce vatandaşı buluşturdu. Festivale katılan coşkulu kalabalık Ankaralı Coşkun’un birbirinden hareketli şarkı ve türküleriyle doyasıya eğlendi.

Standlar, yarışmalar, yemek ikramı, Halk Oyunları gösterileri ve Engelliler Derneği konserinin yer aldığı festivalin son bölümünde Ankaralı Coşkun sahne aldı. Coşkun, söylediği şarkılarla binlerce vatandaşı coşturarak, keyifli dakikalar yaşattı.

Festivalde konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Böyle birlikteliklerimiz sayesinde yöremizi, tarım ürünlerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü ve sosyal yaşantımızı tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz. Bizim olan değerlerimiz nasıl bize sapasağlam geldiyse, bize düşen de bu değerlerimize sahip çıkıp, eksiltmeden, bilakis üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe aktarmaktır.

İlçemizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, kısacası merkez ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Silifke’nin gerçekleşmesi’ hep hayalimiz, önceliğimiz ve hedefimiz olmuştur. İnşallah önümüzdeki senelerde daha farklı ve daha zengin içerikli bir festival gerçekleştirmeyi el birliğiyle düşünüyoruz. Ben emeği ve katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Nuru Mahallesi’nde 2. İncir ve Fıstık Festivalini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Nuru Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Nuri Ünal da, “Mahallemiz inciri, fıstığı ve doğal güzellikleriyle kendini tanıtmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde gelenekselleştirmeyi düşündüğümüzü festivalimizi, bu yıl daha coşkulu ve kalabalık bir şekilde yapmaktayız. Tabi ki bunda en büyük pay Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’un Bizlerin bu çabasına önder olup, destek ve katkılarını esirgemediler. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile böyle bir festivali gerçekleştirmemize imkan sağladılar. Derneğimiz adına Belediye yetkililerine ve Başkanımız Mustafa Turgut’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.