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21 Mayıs 2018 12:54

Obezite hastalığına asansör fobisi eklenince tüp mide ameliyatı oldu

Adanalı obezite hastası Muhammed Burak Ekşi, şeker hastalığı, tansiyon ve ağrılarına, ‘Asansörde kalırsam nasıl kurtulurum?’ korkusu da eklenince zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu.

Obezite hastalığına asansör fobisi eklenince tüp mide ameliyatı oldu

21 Mayıs 2018 12:54


Adana’da yaşayan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 28 yaşındaki nörofizyoloji uzmanı Muhammed Burak Ekşi, obezite hastalığı nedeniyle birçok yan hastalıkla karşı karşıya kaldı. Vücut ağırlığı 155 kilo olan Muhammed Burak Ekşi, 19 yaşındayken tip 2 diyabet hastası oldu ve insülin kullanmaya başladı. Tansiyon sıkıntısı olan genç hastayı, eklem ve boyun ağrıları da yakaladı. Muhammed Burak Ekşi’de son olarak asansör fobisi gelişti. “Asansörde kalırsam bu kiloyla nasıl kurtulurum?” korkusuna kapılan genç hasta çok zorunlu olmadıkça asansöre binemez hale geldi.



Spor ve diyet işe yaramadı


Kiloları nedeniyle sosyal hayatta ciddi sorunlar yaşayan, 1 saat bile yürüyemeyen, üzerine uygun kıyafet bulmakta zorluk çeken Muhammed Burak Ekşi, spor ve diyetle zayıflama girişimlerinde bulundu. 144’e kadar inen Ekşi, kısa sürede tekrar kilo aldı ve zaman zaman 158’e çıktı. Ne yaparsa yapsın kilo veremeyen Ekşi, sonunda tüp mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi. Ekşi’nin ameliyatını Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi yaptı. Ekşi’nin midesinin yüzde 85’i laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatla alındı.



2 yıldır aynı pantolon


Muhammed Burak Ekşi, 10 yaşından beri obezite sorunuyla uğraştığını ancak bir türlü başarılı olamadığını belirtti. Kiloları nedeniyle zaman zaman işini yapamayacak duruma geldiğini anlatan Ekşi, “28 yaşındayım ama obezite yüzünden gençliğimi yaşayamıyordum. İnsanlarla sosyal faaliyetlere katılamıyordum çünkü hemen yoruluyordum. Kıyafet bulmak her zaman sorun oluyordu. Bedenime uyacak kıyafet bulamadığım için 2 yıldır aynı kot pantolonunu giyiyorum. Son yıllarda ‘Asansörde kalırsam, bu kiloyla nasıl kurtulurum?’ diye korkmaya başladım. Ameliyatla kilo verip sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum” dedi. Op. Dr. Erdal Cücük ise Muhammed Burak Ekşi’nin 1 yılda 80 kiloya inmesini beklediklerini söyledi.




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