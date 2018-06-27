Oda ve borsa başkanları kentin sorunlarını tartıştı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, lobi faaliyetleri, Taşucu SEKA Limanı, Mersin Lojistik Merkezi ve turizm yatırımları konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Lobi faaliyetlerinin önemine değinilen toplantıda, Mersin’de sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler ve kurumların lobi çalışmaları anlamında dağınık bir görüntü sergilediğine dikkat çekildi. Oda ve borsaların, Mersin’in gerçek gündemini ve kentin ileriye yönelik projelerini belirleyebilecek, tabanın ihtiyaçlarını ve kentin önceliklerini doğru tespit edebilecek ve bu ihtiyaçları karar alıcılara en doğru şekilde aktarabilecek kurumlar oldukları, bu nedenle bir araya gelerek güçlü bir lobi oluşturmalarının gerektiği belirtildi. Oda ve borsa başkanları, 24 Haziran seçimlerinin ardından Mersin’den seçilen tüm milletvekilleriyle bir toplantı yapılması yönünde karar aldı. Mersin’in hizmet verdiği hinterlanttaki illerin ihtiyaçlarının tespit edilerek, komşu il ve ülkelerle ticareti arttırmak adına, bölgesel plan yapmanın önemine dikkat çekilen toplantıda, komşu illerin oda ve borsalarıyla birlikte çalışmak gerektiği ifade edildi.

Toplantıda Taşucu-TDİ (SEKA) Limanı ile ilgili gelişmeler de tartışıldı. Özelleştirme kapsamında bulunan Taşucu Limanı’nda ‘sanayi tesis alanı taşınmazının’, ’mülkiyet satışı’ yöntemiyle ve ‘Taşucu Limanı ve lojistik tesis alanı taşınmazının’ ise ‘belirli süreliğine işletme hakkının devri’ yöntemiyle ayrı ayrı olarak değil, bir bütün halinde özelleştirmesinin odaların bütçelerini aştığı, bu sebeple oda ve borsaların söz konusu ihaleye katılamadıkları vurgulandı. Toplantıya katılan temsilciler, 1 Ağustos 2018’de yapılacak ihale sonuçlarının dikkatle takip edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Çalışmalarına 2007 yılında başlanan ancak aradan geçen 11 yılda sonuçlanamayan Lojistik Merkezi Projesinin yeniden hayata geçirilmesi, oluşturulacak güçlü bir teknik ekiple projenin güncellenerek yeni bir çalışma ile ilgili Bakanlığa yeniden teklif olarak sunulması gerektiği belirtildi. Mersin ana konteyner limanı inşaatının da bir an önce başlaması gerektiği vurgulandı.

Kentin turizm sorunlarının da görüşüldüğü toplantıda, Tarsus’ta Kazanlı Turizm Bölgesi projesinin yanı sıra inanç turizminin de geliştirilmesi gerektiği, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı bölgesinin ulaşım sorunları nedeniyle Erdemli ve çevresinin ise disiplin altına alınmamış yapılaşma, çevre düzeni, altyapı ve konaklama tesislerinin yetersizliği nedeniyle turizm açısından geri kaldığı ifade edildi. Dünyada turizm açısından yeni trendin butik oteller olduğuna işaret edilen toplantıda, bölgede az sayıda yatırımcının büyük yatırımlar yapması yerine, çok sayıda yatırımcının görece daha küçük yatırımlar yapmasının faydalı olabileceği tartışıldı.

Gündemdeki diğer konuların da görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.