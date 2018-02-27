Ödüllü öğrenciler mutluluklarını Rektör Çamsarı ile paylaştı

Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı kapsamında düzenlenen ’Türkiye Şefler Yarışması’ndan ödüllerle döndü.

Turizm Fakültesi öğretim elemanları Cevat Ercik, Adem Yetim ve Kemal Enes koordinesinde fuara hazırlanan öğrencilerden Sinem Tamkan, ’Başlangıç Tabağı’ kategorisinde altın madalya ile birinci, ’Tavuk Tabağı’ kategorisinde gümüş madalya ile ikinci olmasının yanı sıra klasmanda altın madalya kazanarak ‘Yılın En Genç Şefi’ oldu.

Nilay Gamze Polat ’Balık Tabağı’ kategorisinde, Aslı Ceren Mandak ’Tatlı Tabağı’ kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ersin Birsen ’Başlangıç Tabağı’, Oğuz Gürkan Pala ’Et Tabağı’ kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Fatih Bayhan, Nasibe Uluk ve Enes Gürhani ise ’Yılın En İyi Profesyonel Altın Şefleri’ kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden takım oldu.

Türkiye Şefler Yarışması’ndan ödüllerle dönen öğrenciler ve onları hazırlayan öğretim elemanları, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti. Çamsarı, öğrencileri tek tek tebrik ederek onları hazırlayan hocalarına teşekkür belgesi takdim etti.