Oğlu evinin önünden dövülerek kaçırılan annenin acısı dinmiyor

Ailenin şikayeti üzerine genci kaçırdığı iddia edilen zanlılar yakalanıp tutuklanırken, anne Sinem Serbest ise oğlunun artık bulunmasını istiyor. Serbest, "Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler. 2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz" dedi.

İddiaya göre, 9 Ekim 2016 Pazar günü Sezgin G. ve Ekrem K, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan C.’nin yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üç kişi daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Sezgin G. ve Ekrem K, Furkan C.’yi darp etmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Furkan C.’yi döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Sezgin G. ve Ekrem K.’yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden kaçırılan gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Furkan C.’yi ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, kayıp gencin izine rastlayamadı. Ardından 2 şüphelinin de arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre içinde İsmail B. ile aranan bir şahsı daha yakaladı. 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

O günden beri haber alınamayan Furkan C.’nin olay zamanı askerden izine geldiği öğrenildi.

"2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz"

Olayla ilgili konuşan anne Sinem Serbest, oğlunun 9 Ekim 2016 yılında evlerinin önünden dövülerek götürüldüğünü söyledi. Oğlunun kaçırılmasını güvenlik kameralarını izleyerek gördüklerini belirten Serbest, "Polislerimiz de bu görüntüleri izleyerek bu oğlumu kaçıran 4 kişiyi yakalayarak, cezaevine girmelerini sağladılar. Yalnız içlerinden birisi şu an açık cezaevinden kaçmış durumda. Bunlar çocuğumu aldıklarını, Mersin’de bir çöplüğe götürüp dövdüklerini, parasını ve cep telefonunu elinden aldıklarını ve çocuğumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar. 2 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ellerinden oğlumun kaçtığını söylüyorlar ama 2 yıldır oğlum bana hiçbir şekilde dönüş yapmadı, hiçbir şekilde oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum yaşasaydı bizi kesin arardı. Bu korkup da kaçma olayı değil. Korksa bile annesine, akrabalara sığınırdı. 2 yıldır hiçbir iz yok. Mersin polisimiz bu konuda çok titizlikle çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Zanlıları yakalayıp, cezaevine girmesini sağladılar. Zanlılardan birisi İ.B. yani asıl azmettirici cezaevinden kaçmış durumda. Kapalı cezaevindeydi ama nasıl açık cezaevine geçtiyse oradan kaçmış" ifadelerini kullandı.

"Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler"

Bir arsanın aranması için savcılığa başvurduklarını kaydeden Serbest, "Savcılık da bu konu hakkında talimat verdi yalnız Türkiye’de bu arama yapan köpek sayısı az. Onların dönüşüm sırasını bekliyoruz. Kaçan bu şahsın da bu arsada arama yapılacağını öğrendiğinden kaçtığını düşünüyoruz. Kaçan zanlının delilleri karartmak için kaçtığını düşünüyorum. Oğlumun o arsada gömüldüğüne inanıyorum. Bu konu hakkında zaten cinayet masası ile gasp büro amirliği beraber çalışıyorlar. Önce olaya sadece gasp bakıyordu. Sonra çocuk ortaya çıkmayınca cinayet büro amirliği de bu işe bakmaya başladı. Büyük ihtimalle oğlumu öldürdüler. Bu kaçan şahsın da kalan delilleri karartacağına inanıyorum. Diğerleri kapalı yatıyor, bu nasıl olduysa açığa geçmiş" diye konuştu.