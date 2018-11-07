Öğrenciler "Filtre Su Müzesi"ni gezdi

MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, son olarak Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, MESKİ Filtre Su Müzesi'ni gezdiler. Etkinlikte, öğrencilere Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman biyolog Nebi Şengezer tarafından, içmesuyunun nasıl elde edildiği ve evlere gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgiler verildi. Öğrenciler, Filtre İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin tarihi önemi bulunan ünitelerine ve arşivlerden derlenen fotoğraflarına büyük ilgi gösterdi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yaklaşık 800 öğrencimize eğitim verdik. Su tasarrufu eğitimlerimiz ve Filtre Su Müzesi gezimiz, eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecektir" denildi.