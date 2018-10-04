Öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla 2 bine yakın öğrenci Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yaşayan hayvanları ziyaret etti.

Topluma merhamet ve sevgi mesajları vermek, hayvanlar için daha güvenli bir dünya oluşmasına katkıda bulunmak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi küçük yaşlardaki çocukları hayvan bakımevine götürdü. Ziyarette veteriner hekimler tarafından hayvanların nasıl tedavi edildiği, hayvanları koruma kanununun içeriği ve hayvan sahiplenme şartları gibi konular hakkında bilgi verildi. Ayrıca çocuklara, sokakta yaralı bir hayvan gördükleri zaman ‘444 2 153' nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi numarasını arayabileceklerinin bilgisi verildi.

"Tedavisi tamamlanan 25 kuş doğaya salındı"

Tarsus Hayvan Parkı'nda bakım ve tedavileri tamamlanan toplam 25 kuşun doğaya salımını gerçekleştiren öğrenciler, hayvanlara mama ve süt yedirdi. Ziyaret sonrasında Tarsus Hayvan Parkı'nda görevli biyolog Altay Atlı tarafından verilen mini konser ile çocuklar şarkılar eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Etkinliğin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ve öğrenciler ‘Bütün canlılar doğada serbestçe yaşama hakkına sahiptir' diyerek, Tarsus Hayvan Parkı'nda bakım ve tedavileri tamamlanan 20 güvercin ile 5 kumruyu gökyüzüne bıraktılar.