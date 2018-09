Öğrenciler için beslenme önerileri

Medical Park Tarsus Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Özge Akar Özyaman, okul çağındaki çocuklar için beyni güçlendiren ve odaklanmayı artıran besinler olarak yağlı balık, brokoli, kuruyemiş, avokado, yaban mersini ve tam tahıllı ekmek öneriyor.

Okul dönemi çocuklarında yaşanan en önemli beslenme sıkıntılarından birinin kahvaltının atlanması olduğunu kaydeden Diyetisyen Özyaman, “Oysa kahvaltı, gece boyunca aç kalan vücut için çok önemli bir öğündür. Bu nedenle ‘altın öğün' olarak adlandırılır. Kahvaltı yapmayan çocuklarda dikkat azalması, öğrenme yeteneğinde düşüş gibi okul başarısını etkileyecek olumsuzluklar görülebilmektedir. Bu nedenle her çocuk, ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerini kapsayacak şekilde sabah kahvaltısı yapmalıdır. Kahvaltıda mutlaka 1 haşlanmış yumurta bulunmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Havuç hafızayı geliştiriyor

Diyetisyen Özge Akar Özyaman, okul çağı çocuklarının beslenmesiyle ilgili şu bilgileri ve önerileri paylaştı:

“Yağlı balık, brokoli, kuruyemiş, avokado, yaban mersini ve tam tahıllı ekmek, çocukların beynini güçlendirir ve odaklanmasını artırır. Havuç, beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini arttırır. Çocuklar okulda ara öğün olarak 1 avuç kuruyemiş ya da 1 porsiyon meyve tüketmeli. Bunların yerine 1 kutu süt de içebilirler. Çocukların güçlü kemikler, dişler ve kaslara sahip olması için protein, kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç vardır. Bunun için de en iyi kaynaklar süt, peynir ve yoğurttur. Bu ürünleri çocuklar günde 2-3 porsiyon tüketmelidir. Güçlü kaslar ve sağlıklı kan için gerekli olan protein, demir, B vitaminleri ve bazı mineraller, et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerde mevcuttur. Bu besinler düzenli olarak tüketilmelidir. B vitamini, demir, mineral ve posa içeren ekmek, tahıl ve makarna, öte yandan kompleks karbonhidrat kaynaklarıdır. Çocukların aktiviteleri için gereken enerjiyi sağlarlar. Sebzeler, A vitamini, C vitamini ve posa içerir. Ayrıca belirli miktarlarda B vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve diğer mineralleri bulunmaktadır. Bu nedenle çocuk beslenmesinde önemlidir. Çocukların cildi, göz ve diş eti sağlığı için gereken A ve C vitamini, potasyum ve diğer mineraller en çok meyvelerde bulunur. Meyveler ayrıca karbonhidrat ve posa da içerir.”

Beslenme çantası menüleri

Diyetisyen Özge Akar Özyaman, beslenme çantası menüleri olarak ise şu önerilerde bulundu:

Menü 1

Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebzeli, tavuklu sandviç, ayran, 1 dilim kek

Menü 2

Peynirli tost veya sandviç, 1 ayran, küçük salata veya söğüş, kuru meyve karışımı

Menü 3

2-3 dilim börek (peynirli veya sebzeli olabilir), evde yapılmış az şekerli meyve kompostosu, sütlaç ya da puding gibi sütlü bir tatlı

Menü 4

Ton balığı ve söğüşlerle hazırlanmış bir sandviç, taze hazırlanmış meyve suyu, kurabiye

Alışkanlıkları bu dönemde ediniyorlar

Okul çocuklarında enerji ve besin öğelerinin yetersiz alınması durumunda, hem büyüme ve gelişme, hem de okul başarısının olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden Özyaman, “Diğer taraftan, dengesiz beslenme ve fiziksel aktivite yapılmaması, obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlar. Bu dönem boyunca kazanılan beslenme alışkanlıkları yetişkin döneme yansıyacağından, okul çağı çocukların beslenme durumları değerlendirilmeli, çocuklara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır” şeklinde konuştu.