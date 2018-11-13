Öğrenciler mandalina ile festivale davet edildi

Mezitli Belediyesi, her yıl kasım ayında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Mersin Narenciye Festivali'nin duyurusu amacıyla okullarda narenciye dağıttı.

Tarım üretiminin en yüksek olduğu ilçelerden birisi olan Mezitli'de yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitli projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Daha birkaç ay önce üreticilerimizin dalda kalan şeftalisini değerlendirebilmesi adına ortaya koyduğumuz proje büyük yankı yaptı. Bugün de okulumuza narenciye festivaline destek kampanyası doğrultusunda ziyarete geldik. Narenciye elbette çok önemli ve kentimizin simgesi haline gelen bir tarım ürünüdür. Üretilen ürünlerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Narenciyenin hak ettiği değeri görmesi için düzenlenen festivale biz de belediye olarak destek veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonunda narenciye festivalimize bekliyoruz" dedi.