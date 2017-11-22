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22 Kasım 2017 11:55

Öğrencilerden huzurevine anlamlı ziyaret

Mersin 24 Kasım İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencileri, Toroslar ilçesinde bulunan Yardım ve İyilik Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek merkezde kalan yaşlıların gönlünü aldı.

Öğrencilerden huzurevine anlamlı ziyaret

22 Kasım 2017 11:55


Sosyal faaliyetler kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen öğrenciler, sınıf öğretmenleri Sema Gündüz öncülüğünde bu kez de Yardım ve İyilik Vakfı’na ait Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Kısa ama anlamlı gerçekleşen ziyarette öğrenciler, bu tür merkezlerin niçin olması gerektiği ve burada misafir edilen yaşlılarla nasıl ilgilenildiği konusunda Merkez Müdürü Ertan Eren’den bilgi aldılar.


Merkezde kalan yaşlıları, hem sosyal tesislerinde hem de odalarında ziyaret eden öğrenciler, yaşlılarla tanışma ve kaynaşma şansı yakaladı. Yanlarında getirdikleri küçük hediyelerle yaşlıların gönlünü de alan öğrenciler, merkezde oluşturulan mini hayvanat bahçesindeki hayvanlarla da hoşça vakit geçirdi.


Bu tür ziyaretlerin artarak sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Merkez Müdürü Eren, öğrencilerin yaşları gereği artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığını ve yaşamın her alanına karşı duyarlılık gösterdiklerini huzurevini ziyaret ederek kanıtladıklarını belirtti.




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