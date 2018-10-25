Öğrencilere Sosyal Uyum ve Çocuk Hakları eğitimi verildi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Sosyal Uyun Projesi kapsamında okullarımızda çocukların temel haklarını öğrenmesi akranları arasında etkili iletişimin sağlanması ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesi amacıyla sosyal uyum eğitimi veriyoruz. Amacımız, çocukların yararına olacak sosyal hizmet anlamındaki projelerde, devletimizin kurumları olarak eş güdüm içinde çalışmayı sağlamak" dedi.