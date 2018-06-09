Öğretmen adayları mezuniyet coşkusu yaşadı

Çiftlikköy Kampüsü Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Mutlu Nisa Ünaldı Coral, "Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip ve şerefli mesleklerden biridir" dedi.

Toplumların çağdaş bir medeniyet kurmalarında en büyük pay sahibinin öğretmenler olduğunu belirten Coral, "Aydınlığa giden yolda öğrencileri iyiye, doğruya ve güzele götüren ve bunun mücadelesini veren öğretmenlerdir. Sizler de bundan sonra tüm toplumun eğitim düzeyini yükseltebilecek nitelikli öğretmenler olarak çalışma hayatına atılıyorsunuz. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"Aydınlatacağımız karanlıklar var"

Eğitim Fakültesi birincisi Pakize Özdemir ise "Bugün burada hüzünlüyüz. Evet, dört yılımızı uğurluyoruz. Ama ünlü bir yazarın şu sözü hatırda kalsın ’Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin’. Bugün burada hüzünlü bir bitiş var. Evet, ama yaşanmışlıklarımızın mutluluğu çok daha fazla. Bunun yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz aslında. Daha keşfedeceğimiz yerler, öğreneceğimiz ve öğreteceğimiz şeyler, dokunacağımız hayatlar, yapacağımız işler ve aydınlatacağımız karanlıklar var" şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi öğrencisi Dilek Ercan’ın mezunlara ’Öğretmen Andı’nı okutmasının ardından, keplerin havaya atılmasıyla tören sona erdi.