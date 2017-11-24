Öğretmenler Günü, Bozyazı’da törenle kutlandı

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından, kutlamalara Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu’nda devam edildi. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Sezgin, bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasının öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi. Öğretmenlerin, milli birlik ve beraberliğin teminatı olduklarını vurgulayan Sezgin, “İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakarca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan da “Bizler Türk milleti olarak öğretmenimize geçmişimizden bu yana hem dinimiz inancımız hem milli ve örf adetlerimiz gereği saygı göstermeyi öğrendik. Onlarla beraber hayatı okumayı öğrendik. Gerçekten milletleri millet yapan bazı özellikleri vardır. Başöğretmen Atatürk’e öğretmenlik unvanının verilmesi ile beraber bugün öğretmenler günü olarak kutlanması ülkemiz için son derece önemli. Bugün sosyal mecra da bile 24 Kasım’da öğretmenlerle alakalı programlar var. Etkinlikler var. Görseller var. Bu da dünyanın bunu anladığını, toplumumuzun bunu benimsediğini gösterir. Biz öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal ederler. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Haklarını bizlere helal etmelerini diliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Emekli öğretmenler adına Emin Yoraz, öğretmenlik mesleğine yeni katılan öğretmenler adına Sena İsen’in de birer konuşma yaptığı törende, Öğretmen Anı Yarışmasında birinci olan öğretmen Ferda Öz, ‘Beyaz Melek’ isimli anısını anlattı.

Kaymakam Taşdan tarafından “Hizmet Şeref Belgesi” alan öğretmenlere belgelerinin verildiği tören, öğrencilerin hazırladığı müzikal gösteri, Öğretmenler Günü oratoryosunun seslendirilmesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bağlama kursu öğrencilerinin konseriyle sona erdi.