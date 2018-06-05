"Okul Dışarıda Günü" etkinliği

Öğrenciler etkinlik kapsamında resim yaptı, kitap okudu ve şarkı söyledi.

Öğrenciler etkinlik kapsamında gittikleri Ergenekon Parkı ve Rauf Denktaş Parkı’nda derslerini oyun yoluyla işledi. Burada Okul Dışarıda Günü’nü kutlayan öğrenciler, resim yaptı, kitap okudu ve şarkı söylediler.

Okul Müdürü İlyas Ülker, Okul Dışarıda Günü’nün açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham almak için yapılan küresel bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi. Ülker, “Kutlamalarda doğayla iç içe dışarıda oyun oynamanın, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkilediğini gözlemledik. Yaklaşık 470 bin çocuk dersini açık havada yaptı. Tüm dünyada 2016 yılından beri yapılan kutlamalara Anamur’dan Fatih İlkokulu da katıldı.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere yapılan törenle sertifika verildi.