Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:35

"Okul Dışarıda Günü" etkinliği

Mersin’in Anamur ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinliği düzenledi.


05 Haziran 2018 13:35

Öğrenciler etkinlik kapsamında resim yaptı, kitap okudu ve şarkı söyledi.


Öğrenciler etkinlik kapsamında gittikleri Ergenekon Parkı ve Rauf Denktaş Parkı’nda derslerini oyun yoluyla işledi. Burada Okul Dışarıda Günü’nü kutlayan öğrenciler, resim yaptı, kitap okudu ve şarkı söylediler.


Okul Müdürü İlyas Ülker, Okul Dışarıda Günü’nün açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham almak için yapılan küresel bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi. Ülker, “Kutlamalarda doğayla iç içe dışarıda oyun oynamanın, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkilediğini gözlemledik. Yaklaşık 470 bin çocuk dersini açık havada yaptı. Tüm dünyada 2016 yılından beri yapılan kutlamalara Anamur’dan Fatih İlkokulu da katıldı.” dedi.


Etkinliğe katılan öğrencilere yapılan törenle sertifika verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Sıcak
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç