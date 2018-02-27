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27 Şubat 2018 10:46

Okul sporları basketbol yıldızlar grup birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okul sporları basketbol yıldızlar grup birinciliği sona erdi

27 Şubat 2018 10:46


Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2017-2018 sezonu faaliyet takviminde yer alan müsabakalar, 23-26 Şubat tarihleri arasında 13 ilden 11 kız, 11 erkek takımı olmak üzere 264 sporcunun katılımıyla Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Servet Tazegül ve Toroslar 7. Bölge spor salonlarında gerçekleştirildi. 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan Türkiye Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları sonunda, yıldız bayanlarda Kayseri Kadir Has Ortaokulu, Özel Antalya Kavram Ortaokulu ve Adana Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise İstek Özel Antalya Yeditepe Ortaokulu, Mersin Özel Lisan Fen Eğitim Kurumları Güney Koleji Ortaokulu guplarını birincilikle bitirerek Türkiye Okul Sporları Basketbol Yıldızlar yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.


Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına başarı belgeleri ve madalyaları Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi.




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