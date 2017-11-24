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24 Kasım 2017 13:24

Okul Sporları Genç Bayanlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Federasyonunun 2017-2018 sezonu faaliyet takviminde yer alan Genç Bayanlar Hentbol Mersin İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Genç Bayanlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

24 Kasım 2017 13:24


Seyfi Alanya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen okullar arası hentbol genç bayanlar final müsabakasında Davultepe Sağlık Lisesi, Mersin Spor Lisesi’ni 22-18 yenerek Hentbol Genç Bayanlar İl birincisi oldu. Üçüncülük ve dördüncülük mücadelesinde ise Adnan Özçelik Anadolu Lisesi, Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’ni 18-12 yenerek üçüncülüğü elde etme başarısı gösterdi.


Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Mezitli ilçe Müdürü Osman Yıldızbakan ve Türkiye Hentbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayhan Sümer verdi.




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